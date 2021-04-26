У Покровську поліція викрила схему збуту нарковмісних препаратів через мережу аптек

Злочинну діяльність організували двоє власників мережі аптечних закладів. До збуту препаратів, які містять кодеїн, залучили членів сім’ї. Задокументували протиправний «бізнес»співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області ДБН Нацполіції України спільно з детективами слідчого управління обласного главку поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Силову підтримку надавали бійці роти поліції особливого призначення.

Поліцейські встановили, що двоє підприємців 48 та 42 років організували збут нарковмісних лікарських препаратів у 4 місцевих аптеках. До злочинної діяльності залучили членів родини, які працювали фармацевтами.

В рамках проведення досудового розслідування поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків та 22 етапи оперативних закупівель нарковмісних лікарських препаратів. В результаті цього було встановлено, що в аптеках вказані препарати відпускалися громадянам без рецепту.

Під час обшуків вилучено понад 15 000 блістерів та упаковок медичних препаратів, що складає близько 151 000 доз, а також грошові кошти у розмірі понад 1,1 мільйона гривень, журнали обліку, чернетки та інша документація, мобільні телефони із сім-картками, за допомогою яких особи спілкувалися з приводу злочинної діяльності, системні блоки та інші носії інформації.

Загальна вартість вилученого майна за цінами «чорного ринку» складає близько 760 тисяч гривень.

Наразі все вилучене направлено на судово-хімічну експертизу.

Поліція проводить оперативні заходи по встановленню каналу надходження нарковмісних препаратів до «рук» організаторів збуту.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Донецької області