У поліції Рахова відкрили кримінальне провадження за фактом побиття 14-річного підлітка

В ході моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили опублікований відеозапис на якому неповнолітній хлопець наносить тілесні ушкодження іншому. Ще кілька підлітків стоять поряд та фільмують це на мобільні телефони.

Було встановлено, що подія мала місце в селі Ділове Рахівського району.

Співробітники місцевого райвідділу поліції швидко встановили особи всіх учасників. Відомо, що потерпілим є 14-річний місцевий житель. Удари йому наносив односелець, також 14-річний хлопець.

Останнього разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення слідчих дій.

За даним фактом в поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто Умисне легке тілесне ушкодження. Неповнолітньому потерпілому правоохоронці дали направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь важкості отриманих ним тілесних ушкоджень.

До справи залучили ювенальну поліцію, співробітники якої працюватимуть з усіма учасниками події.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області