У Пологах поліція викрила чоловіка, який погрожував підірвати адміністративні будівлі поліції та прокуратури
Місцевий мешканець напідпитку повідомив на спецлінію «102» про те, що замінує адміністративні будівлі Пологівської окружної прокуратури та районного відділу поліції. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.
23 вересня о 14:15 до Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області зі спецлінії «102» надійшло повідомлення про замінування адміністративних будівель Пологівської окружної прокуратури та районного відділу поліції. На місце події негайно прибули працівники сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом.
В ході проведення перевірки вибухонебезпечних речовин та інших небезпечних предметів не виявлено. Інформація про мінування не підтвердилась. Правоохоронці встановили особу та місцезнаходження псевдо-мінера. Ним виявився 49-річний мешканець міста Пологи. Свій вчинок зловмисник пояснив тим, що 23 вересня після вживання спиртних напоїв, у нього зі співмешканкою виник конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік зателефонував на спецлінію «102». Під час розмови з оператором, він повідомив, що може підірвати адмінбудівлі Пологівської окружної прокуратури та районного відділу поліції.
Намірів здійснювати вказані протиправні дії він не мав, зброї не має. Співробітник поліції вилучили речові докази — мобільний телефон, з якого надійшли погрози.
Працівники сектору реагування патрульної поліції склали відносно правопорушника адміністративний протокол за ознаками ст.183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Жартівнику загрожує покарання у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо: Співробітники поліції встановлюють обставини вибуху на території приватного домоволодіння у Токмаку.
Відділ комунікації поліції Запорізької областіTweet