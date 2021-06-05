У Польщі чотирьох українців арештували за побиття двох жителів Ольштинського повіту

Двоє 39-річних, 35-річний та 28-річний громадяни України були арештовані через побиття 2-х поляків.



Як пoвідoмляє Yavp.pl, інцидент стався кілька днів тому в селі Лупово гміна Джвєжути (Вармінсько-Мазурське воєводство).

Згідно з даними правоохоронців, четверо українців рано-вранці, близько 5:00, увірвалися до господарського приміщення, у якому перебували двоє жителів Ольштинського повіту 25 та 30 років, й жорстоко побили їх з використанням не тільки кулаків, а й сторонніх предметів. Потерпілі стверджують, що напад був скоєний без причини.

Внаслідок побиття обох поляків госпіталізували, причому 30-річного чоловіка – у тяжкому стані. Усіх 4-х громадян України поліція затримала ще того ж дня. Рішенням суду, їх арештували на 3 місяці на момент досудового слідства. Чоловікам загрожує навіть до 8 років ув’язнення. // Діло