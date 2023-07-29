У Польщі суд заарештував 21 українця за участь у незаконному виробництві цигарок

Польський суд заарештував на три місяці 21 громадянина України, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, яке займалося нелегальним виробництвом тютюнових виробів у Вальбжиху.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє RMF FM.

21 особу затримала поліція в цеху у Вальбжиху, де відбувалося нелегальне виробництво сигарет, повідомила в суботу Свідницька окружна прокуратура.

“У приміщенні було вилучено, зокрема, верстати для виробництва сигарет, значну кількість тютюнового листя та велику кількість виготовлених, готових до продажу пачок сигарет без акцизних марок”, – повідомила прокуратура.

Затриманим висунули звинувачення, серед іншого, в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним виробництвом тютюнових виробів.

За клопотанням прокуратури Окружний суд у Вальбжиху заарештував 21 підозрюваного на три місяці.

Нагадаємо, у Польщі трьом особам висунули звинувачення у справі про нелегальні сигарети, в якій були затримані колишній віцепрем’єр-міністр Роман Я. та його син Губерт Я.