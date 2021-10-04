У Польщі трьох громадян України затримали за підпал птахоферми і проникнення у крамницю

Трьом чоловікам, один з яких є колишнім працівником птахоферми, де був скоєний підпал, загрожує від 5 до 10 років в’язниці

Поліція у Мазовєцькому воєводстві у Польщі затримала українця, колишнього працівника птахоферми, який спільно з дома іншими особами підпалив сарай на терені господарства. Всі вони є громадянами України, яких теж підозрюють у проникненні в місцеву крамницю.

За словами поліції у Жирардуві, у неділю черговий поліції отримав повідомлення про пожежу господарських будівель на терені курячої ферми у селі Каміон у Жирардувському повіті.

Згідно із повідомленням, після гасіння пожежі виявилися, що можливою причиною пожежі міг стати підпал. Записи із відеокамер показали, як троє чоловіків перелазять через паркан, а один з них підкладає вогонь до будинку.

Після встановлення осіб зловмисників були затримані троє громадян України. Один з них виявився колишнім працівником. При цьому він сам повідомив власника про пожежу.

За словами поліції, під час заходів на територію птахоферми прийшов власник сусідньої крамниці, який повідомив поліцію, що його магазин був зламаний. Опису зловмисників відповідали двоє із затриманих у зв’язку із підпалом.

Затримані чоловіки у віці 23, 29 та 42 років були напідпитку. В організмі кожного з них виявили приблизно 2 проміле алкоголю.

Усім трьом затриманим громадянам України загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. // Польське радіо