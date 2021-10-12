У Польщі українець збив насмерть чоловіка на пішохідному переході

Поліція затримала 24-річного українця, який 10 жовтня скоїв ДТП із тяжкими наслідками в місті Шамотули (Великопольське воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевoї поліції, 24-річний громадянин України, який керував автомобілем “Ауді А4”, збив двох літніх пішоходів із міста Шамотули, які переходили дорогу по “зебрі”.

Внаслідок отриманих травм 73-річний чоловік загинув на місці ДТП. 72-річну жінку госпіталізували. Тест на тверезість водія автомобіля показав у його крові 1,52 проміле алкоголю. Українця затримали, за скоєне йому загрожує тюремне ув’язнення. Справу розслідуватиме місцева прокуратура. // Діло