У Польщі українця затримали за підозрою в роботі на російські спецслужби

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 47-річного громадянина України, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомив речник польського Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський.

Джерело: Polsat News

За словами Добжинського, 47-річного громадянина України затримали на території Мазовецького воєводства.

“Співробітники ABW на основі власних висновків і матеріалів затримали 47-річного громадянина України, який діяв на користь російської розвідки в Мазовецькому воєводстві”, – розповів речник.

Повідомляється, що чоловік нібито займався розвідкою військових об’єктів на території Польщі.

На підставі “вагомих доказів”, зібраних Агентством внутрішньої безпеки (ABW), Мазовецький відділ Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури розпочав розслідування і висунув чоловікові звинувачення в участі в діяльності російської розвідки, спрямованої проти Республіки Польща.

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