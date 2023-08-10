У Польщі затримали учасника злочинної організації, причетного до діяльності шахрайського «кол-центру» в Одесі

Представляючись працівниками банку, зловмисники випитували у постраждалих їхні реквізити. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли по заздалегідь прописаній інструкції. Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet. Отримані гроші переводили на електронні гаманці, картки власні або підконтрольних осіб.

У липні 2021 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими обласної поліції та прокуратурою затримали організатора та його п’ятьох спільників. Ще двох було оголошено в розшук. У 2022 році одного з фігурантів затримали в Одесі, а його «колегу» – оголосили в міжнародний розшук. Згодом учасника злочинної організації затримали польські прикордонники в аеропорту Варшави. За дорученням Офісу Генерального прокурора була розпочата процедура екстрадиції.

8 серпня за координації Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції розшукуваного учасника злочинної організації передали українським поліцейським для доставлення його в суд та обрання запобіжного заходу. Екстрадованій особі, як і його спільникам, справа по якім наразі розглядається в суді, інкримінують статті 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За скоєне причетним до організацій та функціонування «кол-центру» може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо: Нацполіція спільно з латвійськими колегами провела спецоперацію із затримання учасників злочинної організації – організували діяльність «колл-центрів».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України