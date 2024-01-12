У польському аеропорту затримали українку з діамантами на 14 млн. гривень

Діаманти вагою майже 670 карат, або 134 грами намагалася провезти через варшавський аеропорт без декларування громадянка України.

Як повідомили у пресслужбі Палати податкової адміністрації у Варшаві, мандрівниця прибула з Вірменії і мала продовжити свій шлях до Бельгії. У неї при собі була лише ручна поклажа і жінка вирішила пройти митницю через пункт пропуску «нічого декларувати».

Але співробітники митниці направили її на огляд і знайшли діаманти вартістю понад 1,5 млн злотих (14,2 млн гривень). Українка пред’явила поліцейським рахунки-фактури, що підтверджують купівлю каменів.

Зазначається, що якби дорогоцінне каміння продали в Польщі, бюджет країни міг втратити понад 350 тисяч злотих. Тепер мандрівниці загрожує штраф. // Думська