У Полтаві чоловік м’ясорубкою спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму братові

До Полтавського районного управління поліції 5 лютого, близько 15-ї години, надійшло повідомлення від медиків про заподіяння тяжких травм чоловікові у одній із квартир Шевченківського району Полтави. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень, на місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативники місцевої поліції.

Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції, повідомив: «У ході першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що під час конфлікту місцевий 40-річний чоловік спричинив тілесні ушкодження металевою м’ясорубкою своєму 35-річному брату. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУП)