У Полтаві колишнього фітнес-тренера засудили до 6 років ув’язнення за образи військових та напад на правоохоронця

Прокурори Полтавської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення стосовно колишнього фітнес-тренера з Полтави. Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії рф проти України повторно (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Засудженому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Доведено, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії рф.

Окрім цього, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Офіс Генпрокурора