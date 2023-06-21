У Полтаві поліція встановлює особу чоловіка, причетного до розбійного нападу на касира обмінного пункту валют (відео)

До Полтавського райуправління поліції 20-го червня, близько 19-ї години, надійшло повідомлення від касира обмінного пункту валют, що по вулиці Соборності, 79 до пункту зайшов невідомий у масці та, погрожуючи їй ножем, вимагав гроші. Натомість жінка виштовхала правопорушника на вулицю, після чого останній втік у напрямку тролейбусного депо. Поліція розпочала оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Отримавши повідомлення про кримінальне правопорушення, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти та працівники оперативних служб Полтавського райуправління поліції. Також на розшук нападника були орієнтовані наряди поліції. На місці події вилучені речові докази. Пошуки особи наразі тривають.

Його прикмети: на вигляд близько 20 років, приблизний зріст 170 см, худої тілобудови, волосся русе коротке. Був одягнений: чорна футболка, сірі шорти, чорні кросівки, на обличчі – чорна маска.

Шановні громадяни, якщо ви упізнали чоловіка на фото та у вас є інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити терміново до поліції за номером 102.

За даним фактом слідчим відділом поліції №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Довідково. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області