У Полтаві учасники ОЗГ організували дві webстудії і вербували дівчат для створення порноконтенту

Правоохоронці встановили учасників організованої злочинної групи, які заробляли на виготовленні та збуті відеоконтенту порнографічного характеру через Інтернет-платформу. Спільники створили дві webстудії, оснащені сучасною цифровою технікою, у Шевченківському та Київському районах обласного центру. «Запрошували на роботу» дівчат віком від 18 до 35 років, які відчували фінансову скруту. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Підпільні webстудії викрили у липні 2023 року оперативники Управління міграційної поліції області спільно зі Слідчим управлінням ГУНП, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Полковник поліції прокоментував:

«Під час санкціонованих обшуків за адресами розташування «студій», в автомобілі та у квартирах фігурантів слідчі вилучили понад два десятки мобільних телефонів, понад 40 скретч- та сім-карт різних операторів мобільного зв’язку, десяток системних блоків, вебкамери, ноутбуки, маршрутизатори, роутери, штативи з освітлювальними лампами та інше приладдя, що використовувалося для виготовлення порнографічної продукції. Серед вилученого також пістолет та 40 набоїв до нього, більш як два десятки банківських карт, фіскальні чеки на придбання валюти, а також готівка».

У причетності до злочинної діяльності підозрюються двоє чоловіків, 29 і 33 років, та 27-річна жінка. Усім трьом інкримінують пособництво у виготовленні відеопродукції порнографічного характеру, а також у її збуті й розповсюдженні, що вчинені повторно організованою групою (ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України).

Окрім того, 29-річному організатору повідомлено про підозру у здійсненні фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). А його 33-річному співорганізатору слідчі вручили підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

У рамках кримінального провадження, що розслідується Слідчим управлінням поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, триває комплекс необхідних слідчих дій.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За матеріалами Слідчого управління ГУНП)