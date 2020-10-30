У Полтаві вночі вибухнув та згорів автомобіль (фото)

Поліція перевіряє отриману інформацію, що пожежа в автомобілі супроводжувалась звуком вибуху.

У Полтаві близько 1 години ночі по вулиці Довженка сталася пожежа в автомобілі. Вогонь знищив авто Toyota RAV4 та випалив 8 км2 площі поруч, людських жертв немає. Гасіння пожежі тривало з 01:26 по 01:41, були залучені 5 працівників та 1 одиниця техніки ДСНС Полтавської області.

Як конкретизували інформацію у поліції, опитані свідки чули звук вибуху перед пожежею. Ця інформація перевіряється. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 194 ч.2 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. // Новинар Полтавщини