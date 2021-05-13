У Полтаві засуджено двох зловмисників, які намагалися задушити семирічну дитину

Суд виніс вирок двом колишнім вихованцям “Центру соціально-психологічної реабілітації дітей”, які намагалися задушити семирічного хлопчика.

Київський районний суд міста Полтави виніс вирок двом колишнім вихованцям комунального закладу “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей” Полтавської обласної ради, повідомили в пресслужбі прокуратури Полтавської області.

Наприкінці березня 2020 року у вказаному центрі вночі у присутності інших дітей на той час 14-річний вихованець закладу побив та намагався задушити семирічного хлопчика.

Згодом спонукав до злочину 17-річного юнака, також вихованця центру. Дерев’яною полицею з тумби юнаки тиснули на шию дитини, доки у нього не почалася кровотеча і він знепритомнів. Тільки після того, як юнаки переконалися, що дитина не подає ознак життя, повідомили персонал закладу про скоєне.

Дії вихованців кваліфікували за ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вироком суду молодшого співучасника злочину засудили на десять років.

Старшому хлопцеві присудили сім років позбавлення волі та застосовували до нього надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем відбування покарання.

До набрання вироком законної сили особи перебуватимуть під вартою.

У кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей працівниками центру) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. // poltavske.tv