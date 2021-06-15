У Полтаві затримано злочинне угруповання, яке організувало «бізнес» на вимаганні коштів

Серед затриманих – троє чоловіків віком від 27-ми до 29-ти років, один з яких вже має кримінальний досвід.

Сьогодні, 15 червня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, слідчі обласної поліції за силової підтримки КОРД затримали трьох осіб під час отримання чергової частини коштів від потерпілого – 10 тис. грн.

Встановлено, що фігуранти організували так званий бізнес з вимагання коштів з місцевих мешканців, зокрема й підприємців. При цьому у разі відмови погрожували їм фізичною розправою.

Так, з одного з місцевих мешканців учасники угруповання вимагали тисячу доларів США за його спокійне життя.

Наразі на місці затримання проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7-ми років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України