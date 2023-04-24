У Полтаві затримали чоловіка за напад на поліцейського

Подія сталася у Полтаві 19 квітня, близько 12-ї години, біля ставка поблизу вулиці Київське шосе. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Під час проведення профілактичного патрулювання, дільничні офіцери Полтавського районного управління поліції поблизу ставка у Шевченківському районі міста виявили групу осіб, які поводилися підозріло та агресивно. Під час спілкування поліцейських із громадянами, один із чоловіків раптово вдарив дільничного офіцера. Поліцейські одразу припинили протиправну діяльність фігуранта та передали його слідчо-оперативній групі, яка прибула на виклик. Правопорушником виявився місцевий 27-річний мешканець. За фактом кримінального правопорушення відкрите кримінальне провадження.

Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції, повідомив: «Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень, у зв’язку із виконанням ним службових обов’язків. Наразі підозрюваному обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Полтавського РУ поліції)