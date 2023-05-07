У Полтаві затримали чоловіка за замах на вбивство дружини гранатою

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 59-річного мешканця Полтави. Чоловіка підозрюють у причетності до замаху на умисне вбивство дружини. За погодженням з Полтавською окружною прокуратурою відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 (закінчений замах), частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Подія сталася 6 травня, близько 19-ї, у Подільському районі міста. За попередньою інформацією слідчого підрозділу відділення № 1 Полтавського райуправління поліції, між фігурантом та його 41-річною дружиною виник конфлікт. У процесі сварки чоловік кинув на підлогу бойову гранату.

Унаслідок вибуху незначні ушкодження отримав сам порушник. На щастя, жінка не постраждала. Затриманому надано необхідну медичну допомогу – загрози для його життя та здоров’я немає.

Вилучені з місця події речові докази спрямовані на судову експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження триває комплекс необхідних слідчих дій, а також оперативних заходів щодо встановлення джерела походження боєприпасу.

Відділ комунікації поліції Полтавщини