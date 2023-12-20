У Полтаві затримали зловмисника, який намагався зґвалтувати жінку

До відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції 15 грудня близько 23:45 надійшло повідомлення від громадян про напад невідомого чоловіка на жінку по вулиці Соборності в обласному центрі. Поліція негайно прибула на місце події та затримала правопорушника.

В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 31-річний місцевий мешканець раптово напав на 40-річну полтавку та намагався її зґвалтувати. Двоє перехожих побачили, як правопорушник наносить тілесні ушкодження жінці. Вони зупинили фігуранта та передали його слідчо-оперативній групі поліції.

Станіслав Коротаєв, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу поліції №1, повідомив:

«Прибувши на місце події слідчо-оперативна група поліції затримала правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави».

Як з’ясували слідчі, чоловік вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічного злочину.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 152 (Закінчений замах на зґвалтування, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Поліція Полтавщини вдячна небайдужим громадянам, які оперативно відреагували на правопорушення, швидко повідомили поліцію про злочин та допомогли затримати зловмисника.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)