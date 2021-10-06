У пориві гніву 33-річний житель Одеси пішов додому до колишньої дружини і почав бити молотком шибки заодно побив і гостя з Києва

33-річному зловмиснику правоохоронці оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.

У пориві гніву 33-річний житель Одеси пішов додому до колишньої дружини і почав бити молотком шибки на вікнах та автомобіль, на якому в гості до господині приїхали зі столиці подруга з чоловіком.

Почувши гуркіт, власниця обійстя з гостями вибігли на вулицю. Киянин спробував вгамувати дебошира, і тоді той вдарив чоловіка в обличчя. Травми, отримані постраждалим, виявилися досить серйозними: його доправили до лікарні з закритими переломами лицевих кісток черепа.

«Наразі поліцейські клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», — зазначив заступник начальника відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ярослав Клинч.

Одеське районне управління поліції № 1