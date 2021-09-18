У порушників лісового законодавства на Буковині вилучили майже 200 колод дерев невідомого походження

Зокрема, на Вижниччині в селищі Берегомет правоохоронці протягом 10 хвилин задокументували два факти незаконного перевезення деревини хвойної породи. Ще одне порушення виявили в селі Брусниця, де місцевий підприємець нелегально зберігав колоди дуба. Співробітники поліції проводять досудові розслідування за фактами викритих порушень.

Під час відпрацювання території обслуговування поліцейські групи реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль «Урал» під керуванням 29-річного місцевого жителя. У причепі чоловік перевозив понад пів сотні колод деревини хвойної породи. Спілкуючись із водієм, правоохоронці з’ясували, що в нього немає документів на вантаж і викликали на місце події слідчо-оперативну групу для документування правопорушення.

Вже через декілька хвилин поліцейські помітили ще одну аналогічну вантажівку з лісодеревиною та зупинили її для перевірки законності перевезення. За кермом автомобіля перебував 58-річний житель села Лопушна, який віз 91 колоду дерев хвойної породи також без необхідних документів.

Слідчо оперативна група задокументувала обидва факти незаконного перевезення лісу. Співробітники поліції вилучили у порушників транспортні засоби та вантаж.

Ще одне порушення лісового законодавства правоохоронці викрили в селі Брусниця. Там на території деревообробного цеху поліцейські виявили 40 колод дуба, що зберігалися без відповідних документів про їх походження. Співробітники поліції вилучили у підприємця деревину.

За цими фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Слідчі поліції готують клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно.

Наразі тривають досудові розслідування. Правоохоронці встановлюють вартість вилученої лісодеревини, її походження та всі обставини викритих правопорушень.

Буковинські поліцейські продовжують здійснювати оперативно-профілактичні заходи для припинення незаконного вирубування лісу та використання надр.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області