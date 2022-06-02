У поширенні злочинного впливу у Київському СІЗО підозрюється так званий «смотрящий»

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру уродженцю Чернігівщини у встановленні та поширенні злочинного впливу в установі виконання покарань (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що чоловік, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, під час перебування у слідчому ізоляторі позиціонував себе «смотрящим» за установою. Підозрюваний взяв на себе всю повноту неформальної влади в приміщені камери, визначив правила поведінки та забезпечував неухильний контроль за їх виконанням іншими засудженими.

Він здійснював збір коштів із засуджених, розподіляв зібрані гроші, в тому числі і здобуті злочинним шляхом, з метою фінансування витрат по встановленню свого злочинного впливу та авторитету на території установи.

Під час санкціонованих обушків у підозрюваного вилучили засоби зв’язку та записи, що свідчать про його протиправну діяльність.

Досудове розслідування проводилось слідчими СУ ГУ Нацполіції в Київській області, за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Київська обласна прокуратура