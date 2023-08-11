У постачанні неякісного форменого одягу для ЗСУ на суму понад ₴35 млн. викрито директора товариства

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито та повідомлено про підозру директору приватної фірми у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн грн.

Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн грн, а згодом решту обумовлених договорами коштів.

Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості.

За висновками експертів поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.

Сума завданих збитків становить понад 35 млн грн

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора