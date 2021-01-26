У потязі «Київ–Жмеринка» п’яний чоловік вистрелив в ногу пасажиру

Правоохоронці на Вінниччині затримали чоловіка, який вистрілив у ногу пасажира потяга «Київ — Жмеринка».

Повідомляється, що раніше судимий чоловік під час інциденту перебував у нетверезому стані, а стріляв у ногу пасажиру із пневматичної зброї.

Чоловік почав стріляти через те, що пасажири робили йому кілька зауважень стосовно розпивання алкоголю у потягу.

Наразі зловмисника затримали. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. // online.vn.ua