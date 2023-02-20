У пожежі на Полтавщині загинула жінка: затримано причетного до підпалу та умисного вбивства

Трагедія сталася 19 лютого, близько 16-ї, у селі Степанівка Семенівської селищної громади. Повідомлення про пожежу у приватному будинку надійшло до сектору поліцейської діяльності № 1 (смт Семенівка) Кременчуцького райуправління поліції від місцевої мешканки. За адресою негайно спрямували слідчо-оперативну групу поліції та розрахунок територіального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. За кілька годин пожежу було ліквідовано.

Відповідно до інформації Кременчуцького райуправління поліції, з місця події у тяжкому стані ушпиталили власницю будинку. На жаль, попри зусилля медиків, від отриманих ушкоджень 54-річна жінка померла у лікарні.

Під час невідкладних слідчих дій поліцейські встановили, що у будинку на момент загоряння, окрім господарки, перебували 36-річний чоловік, 33-річна жінка і двоє дітей, 5 і 9 років. На щастя, інші учасники події не постраждали.

Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив:

«У процесі невідкладних оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським вдалося з’ясувати, що до підпалу будинку причетний місцевий 37-річний чоловік. Слідчі вилучили з місця події речові докази та затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Обставини та мотив злочину з’ясовує слідство».

За даним фактом слідчим підрозділом відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато розслідування кримінального провадження за п. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) пунктами 1, 5 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Довідково. Санкція частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького РУ поліції)