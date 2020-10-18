У прикарпатця, який скоїв розбійний напад в автобусі, вилучили зброю та наркотичні рослини

В ході раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання 22-річного калушанина, де виявили і вилучили зброю та рослини «коноплі». Слідчі за цими фактами розпочали кримінальні провадження.

Нагадаємо, 12 жовтня оперативні працівники обласної поліції спільно з поліцейськими Калущини за «гарячими слідами» затримали мешканця Калуша за скоєння розбійного нападу у маршрутному автобусі на 39-річного жителя Дніпропетровщини. Зловмисник, демонструючи предмет, схожий на пістолет, відкрито викрав у потерпілого дорожню сумку, в якій знаходились особисті речі.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі вилучили два предмети схожих на пістолети, близько 60 набоїв калібру 9 мм, 30 з яких є патронами травматичної дії, а решта бойові, а також частину викрадених речей потерпілого.

Крім того, правопорушник вирощував вдома рослини «коноплі». Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.

Все вилучене направлено на проведення ряду експертиз.

За фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а також за ч. 1 ст. 310 — посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. ст. 187 (Розбій) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Поліція Івано-Франківської області