У приужгородській Сторожниці затримали нетверезого водія та його приятеля, які чинили непокору поліцейським

Подія трапилася вночі на вулиці Перемоги, в селі Сторожниця. Близько 1-ї години інспектори зупинили авто ВАЗ 21053 за порушення ПДР.

Під час перевірки документів поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою Драгера. Прилад показав 0.91 проміле.

Окрім того, охоронці порядку виявили заміну кузова автомобіля кустарним способом, без надання дозволу відповідними органами.

На керманича склали адміністративні матеріали за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, що позбавлена права керування), ч.3 ст.130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння, втретє), ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

Загальна сума штрафів становить 71 655 гривень.

Окрім того, за заміну кузова без надання дозволу передбачена кримінальна відповідальність.

Під час оформлення адмінматеріалів на місце події прибув інший чоловік, як виявилося знайомий водія. Обоє почали поводити себе агресивно і нецензурно висловлювлювалися до поліцейських. Патрульні затримали їх за допомогою спецзасобів і доставили до Ужгородського відділку поліції.

На обох чоловіків склали адміністративні матеріали за ст.173 (Дрібне хуліганство) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.