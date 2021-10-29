У привласненні ₴760 тис. на будівництві дитсадка підозрюють першого заступника директора КП «Спецжитлофонд»

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами УСР в м. Києві ДСР НП України повідомлено про підозру першому заступникові директора КП «Спецжитлофонд» за фактом привласнення бюджетних коштів під час будівництва дошкільного навчального закладу (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією був укладений договір підряду на виконання робіт із завершення будівництва дошкільного навчального закладу розташованого на вул. Бахмацькій у Святошинському районі м. Києва.

Слідством встановлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина робіт проведена з порушенням вимог ДБН.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи територіальній громаді міста Києва завдано шкоди у розмірі понад 760 тисяч грн.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо відсторонення посадовця від займаної посади та застосування запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура