У продажі гуманітарної допомоги для військових викрито голову та волонтера благодійної організації

За процесуального керівництва прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області голові та волонтеру одного з благодійних фондів Київщини повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, з початку збройної агресії рф на територію України благодійний фонд з-за кордону отримав гуманітарну допомогу у вигляді майже 700 автомобілів для військовослужбовців Збройних Сил України. При цьому, підозрювані з метою одержання прибутку від реалізації частини вказаних автомобілів організували схему їх продажу в Бориспільському районі Київської області.

Під час продажу 4 автівок за грошові кошти в сумі 19 400 доларів США голову та волонтера благодійного фонду затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура