У продажі стадіону «Ювілейний» у Сумах зі збитками в ₴385 млн. підозрюється посадовець виконавчої служби

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на підставі виконавчого провадження про стягнення заборгованості з акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» на користь групи стягувачів виніс постанову про накладення арешту на частку боржника, в тому числі стадіон «Ювілейний». Однак перед подачею заявки про реалізацію майна на торгах державний виконавець не залучив спеціаліста для проведення його оцінки, як це передбачено, а самостійно визначив його вартість не за ринковими цінами. Відтак у грудні 2020 року товариство з обмеженою відповідальністю придбало стадіон за 8 млн 120 тис грн, хоча його ринкова вартість становить майже 400 млн грн.

Дії заступника начальника Управління державної виконавчої служби завдали АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 385 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора