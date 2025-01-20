У прокуратурі назвали причину, з якої хотіли вбити заступника очільника МОЗ

Правоохоронці затримали в Києві чоловіка та жінку, які хотіли вбити першого заступника голови Міністерства охорони здоров’я Сергія Дуброва.

У прокуратурі Києва розповіли про причину, з якої підозрювані вирішили вчинити замах.

Зокрема, слідство встановило, що у жовтні минулого року в одній з київських лікарень померла жінка внаслідок травм, отриманих під час ДТП. Дубров, який є не лише заступником міністра, а й лікарем-анестезіологом, тоді саме чергував у медзакладі.

«Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити», – зазначили в прокуратурі.

Повідомлялося, що підозрювані стежили за заступником глави МОЗ. Вони орендували авто та квартиру в житловому комплексі, де живе Дубров. Вони навіть купили зброю. Але під час передачі грошей зловмисників затримали правоохоронці.

Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі. Водночас у МВС зазначили, що затриманим загрожує довічне ув’язнення. // Дзеркало тижня