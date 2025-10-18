У причетності до жорстокого вбивства подружжя пенсіонерів на Закарпатті підозрюють двох неповнолітніх

Співробітники Берегівського районного відділу поліції продовжують досудове розслідування зухвалого подвійного вбивства, яке сталося 12 жовтня у селі Кам’янське.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали 42-річного місцевого жителя, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві подружжя пенсіонерів. Під час обшуку в його будинку було вилучено речові докази, зокрема одяг зі слідами крові, який чоловік намагався приховати.

Подальше розслідування дало підстави вважати, що підозрюваний діяв не сам. До злочину, ймовірно, причетні ще двоє 15-річних юнаків — також мешканців села. Неповнолітніх встановили та доставили до поліції.

У межах кримінального провадження слідчі провели комплекс необхідних процесуальних дій. За їх результатами обом підліткам сьогодні було повідомлено про підозру. Також слідчі встановили, що всі троє діяли за попередньою змовою.

Дії затриманих кваліфіковано за п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох осіб, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Поліція звертатиметься до суду з клопотанням про обрання неповнолітнім підозрюваним запобіжного заходу та наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою. Нагадаємо, 42-річний фігурант раніше був затриманий і вже перебуває в слідчому ізоляторі.

За скоєне усім трьом загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Берегівська окружна та Закарпатська обласна прокуратури.

Поліція Закарпатської області