У придбанні генераторів за завищеними цінами підозрюється посадовець Миколаївської міськради

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовій особі Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, забезпечив проведення процедури закупівлі дизельних генераторів за завищеними цінами та без використання електронної системи «Prozorro».

Зазначене призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму майже 3 млн грн.

Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Миколаївській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

За вказані дії підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура