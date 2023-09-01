У придбанні пального за завищеною ціною зі збитками в ₴1,4 млн. підозрюють директора медичної установи в Сумах

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 6 квітня 2021 року за результатами проведення процедури закупівлі продуктів нафтопереробки зазначена медична установа уклала договір з товариством з обмеженою відповідальністю, яке погодилось поставити бензин А-92 за ціною 22,50 грн за 1 літр та дизельне пальне – 23,50 грн за 1 літр. Однак 13 квітня 2021 року, всупереч чинному законодавству, сторонами укладено додаткові угоди, відповідно до яких ціни було збільшено на 2 грн за 1 літр, а вже 15 квітня цього ж року вартість палива було збільшено ще на 1 грн за 1 літр, відтак товариство поставило медичній установі бензин А-92 за ціною 25,50 грн за літр та дизельне пальне – 26,50 грн за літр.

Унаслідок вказаних протиправних дій директора медичної установи вартість поставленого пального безпідставно завищено на загальну суму 1 млн 417 тис. грн, що підтверджено висновками експертів.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру директору Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради, а саме однієї з медичної установи, за неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки понад 1,4 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

Відділ комунікації поліції Сумської області