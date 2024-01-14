У Прилуках виявили авто з «джентльменським набором» – водій «під кайфом», незареєстрована зброя, патрони та наркотики

З багажного відділення зупиненого автомобіля на іноземній реєстрації поліцейські вилучили споряджений пістолет, набої до нарізної зброї та зелену рослинну речовину. Чоловік за кермом перебував у стані наркотичного сп’яніння та не мав посвідчення водія.

12 січня під час патрулювання Прилук екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автівку на іноземній реєстрації для перевірки документів. Кермував транспортним засобом 25-річний мешканець Ічнянської громади.

Під час розмови з водієм поліцейські помітили, що чоловік має явні ознаки наркотичного сп’яніння та перевозить у багажнику зброю та набої.

Для з’ясування всіх обставин на місці події патрульні викликали слідчо-оперативну групу райвідділу.

Правоохоронці вилучили з автомобіля чоловіка незареєстрований пістолет та набої до нього, 220 патронів до нарізної зброї, а також подрібнену рослинну речовину зеленого кольору, схожу на канабіс.

Все вилучене поліцейські направили на експертне дослідження.

Поліція під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальні провадження:

– за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту);

– за частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимим речовинами).

Відносно кермувальника поліцейські також склали адміністративні матеріали за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

– ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння);

– ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів).

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області