У привласненні 1,3 млн. під час встановлення пожежної сигналізації в Одеському порту підозрюють підрядника

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеса повідомлено про підозру київській підприємниці за фактом фальсифікації документів та привласнення бюджетних коштів (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрювана привласнила бюджетні кошти під час виконання робіт зі встановлення в Одеському порту системи пожежної сигналізації вартістю 2 млн гривень.

Так, підрядник завищила обсяг фактично виконаних робіт та їх вартість на 1,3 млн грн, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунок ФОП.

Зокрема, роботи з встановлення у складських та виробничих спорудах, АЗС, приміщеннях насосних з перекачування легкозаймистих та горючих рідин, складів «Червоні Пакгаузи» корпусів №2, №3, №4, №5 Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» системи пожежної сигналізації, системи передачі тривожних сповіщень, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи пожежогасіння в повному обсязі виконані не були.

Обвинувальний акт стосовно замовника робіт – ексдиректора ДП «Одеський морський торговельний порт» за фактом службової недбалості вже перебуває на розгляді суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури