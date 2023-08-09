У привласненні ₴135 тис. бюджетних коштів під час ремонту ліцею в Макарові підозрюють директора товариства та виконроба

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства та виконробу за фактами службового підроблення та привласнення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації уклав договір з товариством про виконання поточного ремонту ліцею в смт Макарів.

У ході виконання робіт директор товариства, за попередньою змовою з виконробом, внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт. Надалі підозрювані підписали акт приймання виконаних робіт, розуміючи що роботи виконані не в повному обсязі. На його підставі товариству перераховано бюджетні кошти.

Відповідно до висновку судових будівельно-технічних експертиз, вартість невиконаних робіт становить 135 тисяч гривень.

Раніше обвинувальний акт відносно інспектора відділу технічного нагляду одного з Департаментів Київської обласної державної адміністрації за аналогічним фактом скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області та Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Бучанського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура