У привласненні ₴3 млн. грантових коштів ЄС на проєкті відновлення лісів на Закарпатті підозрюють трьох осіб

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства та його пособнику у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом і підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України), а очільнику лісового господарства – у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що схему незаконного привласнення коштів реалізували у 2021-2022 роках, під час втілення одного із заходів транскордонного проєкту у лісовій галузі.

Так, на території держпідприємства «Ужгородське лісове господарство» запланували створити сучасний лісовий розсадник з інноваційною теплицею для вирощування дерев і кущів. Для його будівництва лісгосп оголосив тендер, а фінансування робіт здійснювалося за рахунок грантових коштів, виділених Європейським Союзом.

Маючи на меті заволодіння грошима, директор будівельного товариства – переможець тендеру – разом із пособником залучив до схеми ряд фіктивних підприємств та закупив конструкцію для встановлення плівкової теплиці за завищеними цінами. Вони підробили офіційні документи, де вказали, що вартість устаткування – 5,2 млн грн. При цьому ринкова ціна на необхідне обладнання становила майже 2,2 млн грн.

Таким чином підприємець разом із пособником незаконно привласнили 3 млн грн грантових коштів, які в подальшому легалізували та зняли з банківських рахунків, перевівши в готівку.

При цьому тодішній керівник лісгоспу через службову недбалість не перевірив належним чином придбане обладнання та підписав необхідну документацію для виплати підприємцеві грошових коштів за значно завищеними рахунками.

Наразі правоохоронці звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Подальше досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють підрозділи ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури