У привласненні ₴623 тис. бюджетних коштів під час реконструкції закладу освіти підозрюють керівництво ТОВ

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорові товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення майже 623 тис. грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Фактичний керівник товариства відповідатиме за організацію зазначених оборудок (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2019 між Управлінням капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації та директором товариства з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо реконструкції Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи. При цьому директор товариства фактично не керував підприємством, а лише підписував офіційні документи. Безпосереднє керівництво підприємством без жодних офіційних повноважень здійснював житель м. Києва. Саме цей громадянин надавав вказівки та розпорядження підлеглим, забезпечував виплату їм заробітної плати, представляв інтереси товариства під час здійснення фінансово-господарської діяльності тощо.

Після завершення робіт з реконструкції школи фактичний керівник товариства організував внесення до офіційних документів неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Зазначені недостовірні акти приймання виконаних будівельних робіт підписав діючий директор товариства. У такий спосіб, діючи за попередньою змовою, підозрювані привласнили бюджетні кошти.

Згідно з висновком експерта вартість завищення фактично виконаних будівельних робіт становить 622 тис. 738 грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура