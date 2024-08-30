У привласненні бюджетних коштів на ремонті житлових будинків підозрюють заступника голови однієї з адміністрацій Дніпровської міськради

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру заступнику голови районної адміністрації Дніпровської міської ради.

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2023 році підозрюваний розробив злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт під’їздів житлових будинків на території одного із районів м. Дніпра.

Достовірно знаючи, що вартість та обсяг виконаних будівельних робіт не відповідають проєктній документації, службовець підписав і скріпив печаткою акти виконаних робіт.

На підставі цих документів на рахунок підрядного підприємства зайво перераховано 300 тис грн бюджетних коштів.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи вилучено документацію, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, зброю.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 6 ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури