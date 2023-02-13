У привласненні бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії на Прикарпатті підозрюють підрядника

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та службовому підробленні (ч.1 ст.28, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, виконуючи роботи з будівництва закладу охорони здоров’я в одному із сіл Долинського району, привласнив понад 313 тис. грн бюджетних коштів.

Спільно з іншою особою він вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо фактичного обсягу та вартості робіт, що стало підставою для отримання грошей.

Досудове розслідування триває. За вказане правопорушення зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура