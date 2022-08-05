У привласненні бюджетних коштів підозрюється екскерівник одного з територіальних підрозділів поліції

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівнику одного із територіальних підрозділів ГУНП в Черкаській області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України) та підбурювання і пособництва у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч.ч. 4, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства підозрюваний заволодів бюджетними коштами у сумі 143 тис. грн, які виділялися для закупівлі паливної деревини ввіреному йому відділення поліції, залучивши інших осіб, у тому числі підпорядкованого йому працівника поліції шляхом схиляння до вчинення службового підроблення документа про постачання вказаних дров до приміщення поліції.

Колишній поліцейський, достовірно знаючи, що за вчинені ним дії настане кримінальна відповідальність, ухиляється від органу досудового розслідування, змінивши своє місце проживання та контактний номер телефону, тому підозру вручено в інший, передбачений законом спосіб для вручення повідомлення.

На цей час вживаються заходи передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України з метою забезпечення невідворотності покарання колишнього посадовця за вчинення службових злочинів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури