У привласненні гуманітарної допомоги на суму понад ₴220 тис. підозрюють учасника добровольчого формування

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури учаснику добровольчого формування однієї з територіальних громад Лубенського району повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у березні цього року підозрюваний приховав від керівництва добровольчого формування інформацію про отриману для бійців від благодійної організації гуманітарну допомогу, яку у подальшому привласнив. Йдеться про близько 250 ящиків із продуктами харчування, побутовою хімією, засобами гігієни, а також десятки мішків із ковдрами, одягом та іншими речами першої необхідності.

Загальна вартість товарів гуманітарної допомоги – понад 220 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі до суду направлено клопотання про обрання особі запобіжного заходу.

Слідчі дії здійснюються Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.

Довідково: відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву» добровольче формування територіальної громади – воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури