У привласненні майже ₴1,2 млн. з бюджету Ужгорода на ремонті школи підозрюють двох депутатів і директора товариства

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури двом депутатам Хустської міської ради та директору підрядного товариства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Підрядника підозрюють також у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що один із депутатів організував схему незаконного заволодіння грошовими коштами Ужгородської територіальної громади. Як пособник до неї був залучений інший депутат, а також керівник будівельного товариства. Останнє у червні цього року уклало договір на проведення капітального ремонту внутрішньої системи опалення в одній зі шкіл Ужгорода загальною вартістю 9,2 млн грн.

Вже за місяць після початку робіт правоохоронці виявили зловживання з коштами місцевого бюджету. Так, у документах щодо результатів проведених за цей час робіт штучно завищено їх вартість, а інформація щодо закупленого майна частково не відповідає дійсності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє депутатів, один із яких є кінцевим бенефіціарним власником підрядного товариства, надавали вказівки щодо протиправних дій очільнику товариства. Дії трьох підозрюваних завдали територіальній громаді шкоду у розмірі близько 1,2 млн грн.

Наразі встановлюють інших осіб, що можуть бути причетними до злочинної оборудки. До суду подано клопотання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство у кримінальному провадженні здійснює ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури