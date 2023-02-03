У привласненні майже ₴120 млн. Міністерства оборони України підозрюють керівників двох підприємств

Фігуранти під виглядом постачання продуктів до військових частин перерахували частину коштів на банківський рахунок підконтрольного їм підприємства. Загальна сума викрадених коштів – понад 120 мільйонів гривень.

Слідчі Нацполіції встановили, що службові особи двох товариств уклали з Міністерством оборони України договір щодо забезпечення продуктами особовий склад та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних сил України. Частину отриманих коштів зловмисники перерахували на банківський рахунок заздалегідь залученого до злочинної діяльності підприємства.

Сума збитків, завдана Міністерству оборони України, становить майже 120 мільйонів гривень.

Завдяки зібраній доказовій базі слідчі повідомили про підозру двом директорам підприємств. Зловмисникам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу України.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили злочинну діяльність слідчі ГСУ Нацполіції спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Слідчі дії тривають.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)