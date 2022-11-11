У привласненні майже ₴650 тисяч на ремонті харківського вишу підозрюється директор підприємства

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору підприємства за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року між ТОВ та одним з харківських вишів укладено договір підряду щодо проведення ремонту даху університету.

Директор підприємства під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об’єкту будівництва, будучи достовірно обізнаним про вартість фактично використаних матеріалів, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Внаслідок незаконних дій службової особи на рахунок ТОВ було перераховано зайві бюджетні кошти у сумі майже 650 тис. гривень.

Вказані злочинні дії підозрюваного також підтверджено проведеними судовою будівельно-технічною та судово-товарознавчою експертизами.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура