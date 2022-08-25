У привласненні понад ₴1 млн. оборонних коштів підозрюють фізичну особу-підприємця

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомлено про підозру громадянину України у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний уклав договір з однією військовою частиною Міноборони на поставку респіраторів на суму понад 1 млн грн. Проте з метою приховування своєї протиправної діяльності до військової частини він поставив контрафактні респіратори, які взагалі не відповідають вимогам Держстандартів України та не мають відповідних сертифікатів якості.

Після цього підозрюваний привласнив отримані оборонні бюджетні кошти у сумі понад 1 млн грн, які були перераховані на його розрахунковий рахунок.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – Управлінням СБ України в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил