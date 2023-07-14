У привласненні понад ₴12, 6 млн на каретах «швидкої» підозрюють 8 учасників схеми, у тому числі трьох посадовців КО «Київмедспецтранс»

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 8 особам, а саме трьом посадовцям КО «Київмедспецтранс» та директорам п’яти товариств у службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів ( ч. 3 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, троє посадовців КО «Київмедспецтранс» (двоє заступників керівника та начальник відділу) у співучасті з директорами п’яти товариств організували схему з привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги.



Для цього учасники схеми створили мережу фіктивних підприємств, які отримували перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги та постачали їх комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

Всього було проведено 16 закупівель електричного обладнання та запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

За висновками експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12, 6 млн грн.

З метою приховування злочину посадовці «Київмедспецтранс» ініціювали проведення експертизи щодо відповідності закупівельних цін ринковим.

Разом з тим, як встановило слідство, предметом дослідження експертизи були завідомо підроблені офіційні документи, отримані нібито від офіціальних імпортерів та виробників.

Також встановлено, що за надання правильного висновку службовці КО «Київмедспецтранс» забезпечили експертам безкоштовний ремонт їхніх особистих автомобілів на своїй базі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Викриття протиправної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури