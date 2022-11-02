У привласненні понад ₴710 тис. бюджетних коштів під час закупівлі пального для лікарні підозрюють директора товариства

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури заочно повідомили про підозру директору товариства за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між закладом охорони здоров’я та директором товариства укладено договори про закупівлю бензину та дизельного пального. Згідно з ними на рахунок товариства повністю перераховано визначені договорами бюджетні кошти.

Проте, після розрахунку підозрюваний, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив бюджетні кошти, не перерахувавши частину отриманих коштів в сумі понад 710 тис. грн суб’єктам господарювання, які здійснювали відпуск пального на підставі партнерських договорів.

У зв’язку з цим заклад охорони здоров’я був позбавлений можливості отримувати повністю оплачені бензин та дизельне пальне на визначених договорами АЗС, що призвело до суттєвого порушення його роботи.

Досудове розслідування здійснюється Бучанським районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура